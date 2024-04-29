Нестача бійців та боєприпасів — військовий розповів про реальну ситуацію на фронті

Українські військові. Ілюстративне фото: Сухопутні війська ЗС України / Telegram

Українські військові стикаються на фронті не лише тяготами ведення воєнних дій, а й іншими труднощами. Нестача людей та боєприпасів стає серйозним викликом, що потребує негайних заходів.

Про це розповів замкомбату 5-й штурмовий Михайло Онуфер в інтерв'ю Українській правді.

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Як нестача військових та боєприпасів впливають на ситуацію на фронті

За словами Михайла Онуфера, основна проблема полягає у недостатній кількості військовослужбовців, особливо у піхотних підрозділах. Люди, які нині приходять на фронт із тилових підрозділів, не завжди готові до бойових дій. Більшість із них пройшли довготривалу службу в інших сферах, тому не відчувають потягу до військової кар'єри.

"Хоча це і невелика кількість людей, але поки не почав діяти закон про мобілізацію, це дозволить не відкочуватися швидко назад, а закріплюватись і триматися", — наголошує він.

Проте проблема не обмежується лише нестачею кадрів. Нестача боєприпасів та технічного забезпечення стає серйозною перешкодою на шляху українських військових. Онуфер розповідає про брак ремкомплектів на західну техніку, тому багато машин не можуть бути використані на повну потужність.

"Якщо техніка пошкоджується — FPV у вежу, наприклад, ударив — то рембати евакуюють її, розбирають, переставляють, роблять так, щоб їздила максимальна кількість техніки", — пояснює він.

За словами військового, вирішення проблеми нестачі ресурсів на фронті вимагатиме комплексного підходу. Військове керівництво має вжити заходів щодо залучення більшої кількості добровольців та забезпечення їхньою відповідною підготовкою. Крім того, необхідно активізувати процес постачання боєприпасів та ремонтно-відновлювальних матеріалів на фронт.

Нагадаємо, раніше Онуфер розповідав, що російські війська не залишають спроб захопити Годинник Яр Донецької області. Ворог кидає всі сили, щоби прорвати оборону поблизу Бахмута.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах вважають, що нова партія військової допомоги дозволить Україні вирішити питання мобілізації. Там впевнені, що у найближчій перспективі збройні сили суттєво наростуть можливості протистояти Росії.