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Нехватка бойцов и боеприпасов — военный рассказал о реальной ситуации на фронте

29 апреля 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Нехватка бойцов и боеприпасов — военный рассказал о реальной ситуации на фронте
Украинские военные. Иллюстративное фото: Сухопутные войска ВС Украины / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские военные сталкиваются на фронте не только тяготами ведения военных действий, но и с другими сложностями. Нехватка людей и боеприпасов становится серьезным вызовом, требующим немедленных мер.

Об этом рассказал замкомбата 5-й штурмовой Михаил Онуфер в интервью Украинской правде.

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По словам Михаила Онуфера, основная проблема заключается в недостаточном количестве военнослужащих, особенно в пехотных подразделениях. Люди, ныне приходящие на фронт из тыловых подразделений, не всегда готовы к боевым действиям. Большинство из них прошли долговременную службу в других сферах, поэтому не испытывают тяги к военной карьере.

"Хотя это и небольшое количество людей, но пока не начал действовать закон о мобилизации, это позволит не откатываться быстро назад, а закрепляться и держаться", — подчеркивает он.

Однако проблема не ограничивается лишь нехваткой кадров. Недостаток боеприпасов и технического обеспечения становится серьезным препятствием на пути украинских военных. Онуфер рассказывает о нехватке ремкомплектов на западную технику, поэтому многие машины не могут быть использованы на полную мощность.

"Если техника повреждается - FPV в башню, например ударил — то рембаты эвакуируют ее, разбирают, переставляют, делают так, чтобы ездило максимальное количество техники", — объясняет он.

По словам военного, решение проблемы нехватки ресурсов на фронте потребует комплексного подхода. Военное руководство должно принять меры по привлечению большего количества добровольцев и обеспечению их соответствующей подготовкой. Кроме того, необходимо активизировать процесс снабжения боеприпасами и ремонтно-восстановительными материалами на фронт.

Напомним, ранее Онуфер рассказывал, что российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах считают, что новая партия военной помощи позволит Украине решить вопрос мобилизации. Там уверены, что в ближайшей перспективе вооруженные силы существенно нарастят возможности противостоять России.

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