Не буде де закріпитися — військовий 5-ї ОШБр пояснив, чим важливий Часів Яр

Український військовий. Фото: Telegram/Zelenskiy

Російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмуту.

Яка роль Часового Яру для російської армії пояснив військовий п'ятої окремої штурмової бригади Михайло Онуфер в інтерв'ю УП.

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Наступ росіян

За словами захисника, після захоплення Бахмута ворог не припиняв намірів щодо наступу, але брав невеличку перерву для перегрупування військ та ротацій.

Так, окупанти здійснюють наступи переважно взимку, ймовірно, з якимось конкретним задумом. Натомість для українських збройних сил зима — це найважчий період, люди хворіють.

Онуфер розповів, що минулої зими основний удар РФ був на Іванівське, а цього року вони змогли тут закріпитися.

"Вони як діють: чіпляються за крайні будинки і швидко напихають туди людей. Потім їх "розбирає" артилерія, вони гинуть, але однаково розпорошуються по напрямку", — зауважив військовий.

За його словами, для росіян це просто ще один шлях, аби вийти на рубіж Часового Яру.

Роль Часового Яру для Росії

Військовий вважає, що у разі захоплення Часового Яру противник зможе працювати з цією "висоти" — підтягнути ближче свої зенітні комплекси, замаскувати техніку між будинків. Натомість українські сили навпаки будуть змушені відтягнути свої вогневі засоби.

На його думку, Часів Яр стане для них вихідним рубежем для наступу на Костянтинівку. Крім того, втрата будь-якого населеного пункту — це наші загиблі військові. Території все одно потрібно буде відвойовувати, що буде ще важчим, оскільки при штурмах втрати більші.

"Зрозуміло, якщо ми втратимо Часів Яр, то росіяни і на цьому не зупиняться. Будуть чергові польові бої, позиційна війна від села до села. І нам буде дуже важко закріпитися в селах, бо тут немає капітальних споруд, немає "Азовсталі", заводів, де можна довго тримати оборону", — пояснив Онуфер.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти розраховують захопити Часів Яр до 9 травня.

Крім того, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть досягати тактичних успіхів у напрямку Часового Яру, але це навряд чи переросте у значне в оперативному плані проникнення.