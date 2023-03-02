У росії заявили про ліквідацію вигаданої української ДРГ

У росії вже встигли похвалитися "ліквідацією" диверсантів

Російські правоохоронці продовжують грати у виставу про так звані "українські ДРГ" у Брянські області. ФСБ рф навіть вже заявило, що ліквідувало "українських неонацистів".

Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".

Що відомо

Зокрема, російські пропагандисти розповідають, що співробітникам російського фсб вдалося зупинити "українську ДРГ" у Климівському районі Брянської області. Аби "уникнути жертв" російські спецпризначенці нібито відсунули "диверсантів" назад в Україну, де вже завдали по них масований артилерійський удар.

Раніше кремлівський диктатор володимир путін назвав "терактом" ранкові провокації у Брянській області у яких вже традиційно за словами рф "винна Україна".

"Вони навіть не згадають про сьогоднішній злочин, не звернуть уваги, але знову повторю: нічого в них не вийде! Ми їх дожмемо!" — сказав він.

Нагадаємо, володимир путін, побоюючись "українську ДРГ" скасував сьогоднішню робочу поїздку до П'ятигорська.

На вкиди кремля щодо "української ДРГ" у Брянській області відреагували в Офісі президента та розвідці. Зокрема, там вважають такі дії рф спланованою операцією проти України.