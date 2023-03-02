У росії заявили про ліквідацію вигаданої української ДРГ

Брешуть, як можуть: фсб рф каже, що "знищила" артилерією вигадану "українську ДРГ"
Російські правоохоронці продовжують грати у виставу про так звані "українські ДРГ" у Брянські області. ФСБ рф навіть вже заявило, що ліквідувало "українських неонацистів".
Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".
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Що відомо
Зокрема, російські пропагандисти розповідають, що співробітникам російського фсб вдалося зупинити "українську ДРГ" у Климівському районі Брянської області. Аби "уникнути жертв" російські спецпризначенці нібито відсунули "диверсантів" назад в Україну, де вже завдали по них масований артилерійський удар.
Раніше кремлівський диктатор володимир путін назвав "терактом" ранкові провокації у Брянській області у яких вже традиційно за словами рф "винна Україна".
"Вони навіть не згадають про сьогоднішній злочин, не звернуть уваги, але знову повторю: нічого в них не вийде! Ми їх дожмемо!" — сказав він.
Нагадаємо, володимир путін, побоюючись "українську ДРГ" скасував сьогоднішню робочу поїздку до П'ятигорська.
На вкиди кремля щодо "української ДРГ" у Брянській області відреагували в Офісі президента та розвідці. Зокрема, там вважають такі дії рф спланованою операцією проти України.