В россии заявили о ликвидации вымышленной украинской ДРГ

Врут, как могут: фсб рф говорит, что "уничтожила" артиллерией вымышленную "украинскую ДРГ"
Российские правоохранители продолжают играть в представление о так называемых "украинских ДРГ" в Брянские области. ФСБ рф даже уже заявило, что ликвидировало "украинских неонацистов".
Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РИА Новости".
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Что известно
В частности, российские пропагандисты рассказывают, что сотрудникам российского фсб удалось остановить "украинскую ДРГ" в Климовском районе Брянской области. Чтобы "избежать жертв" российские спецназовцы якобы отодвинули "диверсантов" обратно в Украину, где уже нанесли по ним массированный артиллерийский удар.
Ранее кремлевский диктатор владимир путин назвал "терактом" утренние провокации в Брянской области, в которых уже традиционно по словам россии "виновна Украина".
"Они даже не вспомнят о сегодняшнем преступлении, не обратят внимания, но снова повторю: ничего у них не получится! Мы их дожмем!" — сказал он.
Напомним, владимир путин, опасаясь "украинскую ДРГ", отменил сегодняшнюю рабочую поездку в Пятигорск.
На вбросы кремля в отношении "украинской ДРГ" в Брянской области отреагировали в Офисе президента и разведке. В частности, там считают такие действия россии спланированной операцией против Украины.