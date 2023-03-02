В россии заявили о ликвидации вымышленной украинской ДРГ

В россии уже успели похвастаться "ликвидацией" диверсантов

Российские правоохранители продолжают играть в представление о так называемых "украинских ДРГ" в Брянские области. ФСБ рф даже уже заявило, что ликвидировало "украинских неонацистов".

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РИА Новости".

Что известно

В частности, российские пропагандисты рассказывают, что сотрудникам российского фсб удалось остановить "украинскую ДРГ" в Климовском районе Брянской области. Чтобы "избежать жертв" российские спецназовцы якобы отодвинули "диверсантов" обратно в Украину, где уже нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

Ранее кремлевский диктатор владимир путин назвал "терактом" утренние провокации в Брянской области, в которых уже традиционно по словам россии "виновна Украина".

"Они даже не вспомнят о сегодняшнем преступлении, не обратят внимания, но снова повторю: ничего у них не получится! Мы их дожмем!" — сказал он.

Напомним, владимир путин, опасаясь "украинскую ДРГ", отменил сегодняшнюю рабочую поездку в Пятигорск.

На вбросы кремля в отношении "украинской ДРГ" в Брянской области отреагировали в Офисе президента и разведке. В частности, там считают такие действия россии спланированной операцией против Украины.