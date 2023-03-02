"Це класична провокація": Подоляк та Юсов відреагували на "українську ДРГ" в рф

Радник голови ОП зазначив, що рф хоче налякати своїх громадян

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що історія про "українську ДРГ" в рф — це класична провокація. Представник ГУР Андрій Юсов також вирішив висловити свою думку. Він зазначив, що можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи.

Про це Андрій Юсов сказав у коментарі Hromadske, а Подоляк — написав у Twitter.

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"РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи", — сказав Юсов.

Подоляк зазначив, що рф хоче налякати своїх громадян.

"Історія про українські ДРГ в рф — це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група". Внаслідок діяльності цієї ДРГ, яка може бути провокацією російських спецслужб, нібито є загиблі.

Також ми писали, що пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.

Додамо, у російських соцмережах та месенджерах розпочалася справжня паніка після повідомлення про "українську ДРГ" в Брянській області. Росіяни уже заявляють, що не треба було нападати на Україну.