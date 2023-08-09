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Бригада "Спартан" взяла в полон військового морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку

9 серпня 2023 13:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бригада "Спартан" взяла в полон військового морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку
Полонений росіянин. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Російський військовослужбовець розповів, що його підрозділ вивезли у невідомому напрямку і дали наказ у пішому порядку висуватися на позиції українських військових, щоб окопатися. На позиції зайшло 17 окупантів, які раніше не брали участь у боях і не мали бойового досвіду.

А вже ввечері російський бойовик загубився та вийшов на позиції нацгвардійців, де його і затримали.

"Полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу. Переважна більшість контрактників прагне просто заробити грошей на війні", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також розповіли, що росіян агітують підписувати контракти на 3-6 місяців, однак після завершення цього терміну, контракти продовжують автоматично.   

Нагадаємо, 7 серпня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

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