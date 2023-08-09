Бригада "Спартан" взяла в полон військового морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку
Бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Як військовий РФ потрапив в полон
Російський військовослужбовець розповів, що його підрозділ вивезли у невідомому напрямку і дали наказ у пішому порядку висуватися на позиції українських військових, щоб окопатися. На позиції зайшло 17 окупантів, які раніше не брали участь у боях і не мали бойового досвіду.
А вже ввечері російський бойовик загубився та вийшов на позиції нацгвардійців, де його і затримали.
"Полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу. Переважна більшість контрактників прагне просто заробити грошей на війні", — йдеться у повідомленні.
У відомстві також розповіли, що росіян агітують підписувати контракти на 3-6 місяців, однак після завершення цього терміну, контракти продовжують автоматично.
Нагадаємо, 7 серпня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.