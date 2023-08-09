Бригада "Спартан" взяла в плен военного морской пехоты РФ в Запорожском направлении

Пленный россиянин. Фото: t.me/mvs_ukraine

Бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления взяли в плен российского боевика 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ на Запорожском направлении. Российский военный потерялся и вышел на позиции наших нацгвардейцев.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Российский военнослужащий рассказал, что его подразделение вывезли в неизвестном направлении и приказали в пешем порядке выдвигаться на позиции украинских военных, чтобы окопаться. На позиции зашло 17 оккупантов, которые ранее не участвовали в боях и не имели боевого опыта.

А вечером русский боевик потерялся и вышел на позиции нацгвардейцев, где его и задержали.

"Пленный рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состава. Подавляющее большинство контрактников стремится просто заработать денег на войне", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что россиян агитируют подписывать контракты на 3-6 месяцев, однако по истечении этого срока контракты продлевают автоматически.

Напомним, 7 августа Украине удалось вернуть из российского плена еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.