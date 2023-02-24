Британія готова постачати винищувачі союзникам, щоб вони відправили свої в Україну

Бен Воллес

Велика Британія готова постачати винищувачі східноєвропейським союзникам, щоб вони могли відправити свої радянські в Україну. Союзники по НАТО неохоче надають Києву сучасні західні військові літаки, аргументуючи це тим, що підготовка екіпажів займе надто багато часу.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

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"Якщо країни Європи, які мають російські радянські винищувачі, хочуть пожертвувати їх Україні, ми, Захід, можемо передати їм свої винищувачі, щоб поповнити їхні запаси", — заявив Воллес.

За його словами, Польща вже пропонувала передати Україні МіГ-29.

Бен Воллес повідомив, що зараз Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, які вичерпались після вторгнення рф в Україну.

"Ця війна в Україні та те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити", — додав міністр оборони Британії.

Нагадаємо, Україна отримає сучасні британські винищувачі Typhoon. Однак станеться це вже після завершення війни.

Також ми писали, глава українського МЗС Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Однак на це потрібен час.