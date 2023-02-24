Великобритания готова поставлять истребители союзникам, чтобы они отправили свои в Украину
Великобритания готова поставлять истребители восточноевропейским союзникам, чтобы они могли отправить свои советские в Украину. Союзники НАТО неохотно предоставляют Киеву современные западные военные самолеты, аргументируя это тем, что подготовка экипажей займет слишком много времени.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.
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"Если страны Европы, которые имеют российские советские истребители, хотят пожертвовать их Украине, мы, Запад, можем передать им свои истребители, чтобы пополнить их запасы", — заявил Уоллес.
По его словам, Польша уже предлагала передать Украине МиГ-29.
Бен Уоллес сообщил, что сейчас Британия работает над восстановлением своих запасов боеприпасов, которые исчерпались после вторжения рф в Украину.
"Эта война в Украине и то, как Россия воюет, показали всему Западу, что наши запасы на протяжении последних трех десятилетий часто несли на себе основной груз сокращения обороны, и мы должны их восстановить", — добавил министр обороны Британии.
Напомним, Украина получит современные британские истребители Typhoon. Однако произойдет это уже после завершения войны.
Также мы писали, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Однако на это нужно время.