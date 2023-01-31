Британія не планує відправляти Україні винищувачі: яка причина
Британія поки не планує відправляти свої винищувачі Україні. За словами речника британського уряду, це непрактично.
Про це повідомляє Evening Standard.
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Як розповів речник, винищувачі Typhoon і F-35 є дуже складними, у зв'язку з чим необхідні місяці, аби навчитись керувати ними. Тому Британія вважає, що відправлення їх наразі є непрактичним.
"Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до її запитів", — сказав речник.
Він додав, що Британія продовжує обговорювати з союзниками подальшу підтримку України.
"Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро", — додав речник.
Нагадаємо, Польща може передати Україні винищувачі. Однак це відбудеться лише в погодженні з НАТО.
Також ми писали, що Велика Британія не відкидає передачі Україні винищувачів. Водночас це питання не є пріоритетом у наданні військової допомоги.
Додамо, Словаччина може передати Україні радянські танки Т-72, якщо союзники запропонують заміну. Також Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.