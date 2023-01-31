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Великобритания не планирует отправлять Украине истребители: какая причина

31 января 2023 15:52
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Великобритания не планирует отправлять Украине истребители
Истребители Typhoon
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Британия пока не собирается отправлять свои истребители Украине. По словам представителя британского правительства, это непрактично.

Об этом сообщает Evening Standard.

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Как рассказал спикер, истребители Typhoon и F-35 очень сложны, в связи с чем необходимы месяцы, чтобы научиться управлять ими. Поэтому Британия считает, что отправка их пока непрактична.

"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к ее запросам", — сказал спикер.

Он добавил, что Великобритания продолжает обсуждать с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", — добавил спикер.

Напомним, Польша может передать Украине истребители. Однако это произойдет только в согласовании с НАТО.

Также мы писали, что Великобритания не исключает передачи Украине истребителей. В то же время, этот вопрос не является приоритетом в оказании военной помощи.

Добавим, Словакия может передать Украине советские танки Т-72, если союзники предложат замену. Также Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

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