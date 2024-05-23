Британія оголосила про відправку нової допомоги для України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: PA

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправку Україну нового пакету військової допомоги. Його загальна сума 150 млн фунтів стерлінгів (понад 190 мільйонів доларів). Допомога спрямована на посилення протиповітряної та морської оборони.

Про це повідомляє The Sun у четвер, 23 травня.

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Британія разом з союзниками надішлють радари протиповітряної оборони, хибні цілі і системи радіоелектронної боротьби на суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

До того ж передбачено 80 мільйонів фунтів стерлінгів на малі катери, розвідувальні дрони і надводні судна без екіпажу.

"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України для задоволення їхніх нагальних потреб. Це включає більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські можливості для посилення військово-морських сил", — зазначив Шаппс.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. За словами законодавців, це необхідно для ефективної відповіді на російську агресію.

Також німецький концерн Rheinmetall, який є одним із найбільших у Європі з виробництва зброї, відкрив оборонний завод у Медіаші, що в Румунії. Компанія буде допомагати Україні, зокрема в підтримці військових машин.