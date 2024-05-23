Британия объявила об отправке новой помощи для Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: PA

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил об отправке в Украину нового пакета военной помощи. Его общая сумма 150 млн фунтов стерлингов (более 190 миллионов долларов). Помощь направлена на усиление противовоздушной и морской обороны.

Об этом сообщает The Sun в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Помощь Украине от Британии

Британия вместе с союзниками отправят радары противовоздушной обороны, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

К тому же предусмотрено 80 миллионов фунтов стерлингов на малые катера, разведывательные дроны и надводные суда без экипажа.

"Международный фонд для Украины предоставляет жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины для удовлетворения их насущных потребностей. Это включает больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские возможности для усиления военно-морских сил", — отметил Шаппс.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России. По словам законодателей, это необходимо для эффективного ответа на российскую агрессию.

Также немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.