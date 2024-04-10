Британська розвідка назвала кількість бійців, яких планує мобілізувати Росія
Російська армія цьогоріч може збільшити свій контингент в Україні через мобілізацію. Запланована численність особового складу ворожих військ через мобілізацію внаслідок втрат під час боїв може сягнути 400 тисяч солдатів.
Про це повідомляє британська розвідка з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
Скільки бійців планує мобілізувати Росія
"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона надалі", — йдеться в повідомленні розвідників.
Також в Туманному Альбіоні додали, що цієї весни в ЗС РФ хочуть призвати близько 150 тисяч солдатів від 18 до 30 років, як це було і раніше. Призовники служитимуть рік в усіх родах військ, але не будуть відправлені на поле бою.
В розвідці зауважують, що деякі солдати-строковики можуть служити в прикордонних військах на кордоні з Україною. Втім, як додають у Сполученому Королівстві, на строковиків тисне Міноборони Росії, аби юнаки служили за контрактом.
"Російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним. Втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно", — зазначає розвідка.
Нагадаємо, росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.
Також окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів, проте виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками.
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