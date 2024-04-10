Британська розвідка назвала кількість бійців, яких планує мобілізувати Росія

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Російська армія цьогоріч може збільшити свій контингент в Україні через мобілізацію. Запланована численність особового складу ворожих військ через мобілізацію внаслідок втрат під час боїв може сягнути 400 тисяч солдатів.

Про це повідомляє британська розвідка з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона надалі", — йдеться в повідомленні розвідників.

Також в Туманному Альбіоні додали, що цієї весни в ЗС РФ хочуть призвати близько 150 тисяч солдатів від 18 до 30 років, як це було і раніше. Призовники служитимуть рік в усіх родах військ, але не будуть відправлені на поле бою.

В розвідці зауважують, що деякі солдати-строковики можуть служити в прикордонних військах на кордоні з Україною. Втім, як додають у Сполученому Королівстві, на строковиків тисне Міноборони Росії, аби юнаки служили за контрактом.

"Російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним. Втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно", — зазначає розвідка.

Звіт британської розвідки. Джерело: Twiiter Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.

Також окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів, проте виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками.