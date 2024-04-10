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Британская разведка назвала количество бойцов, которых планирует мобилизовать Россия

10 апреля 2024 16:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Британская разведка назвала количество бойцов, которых планирует мобилизовать Россия
Российские солдаты. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия в этом году может увеличить свой контингент в Украине через мобилизацию. Планируемая численность личного состава вражеских войск из-за мобилизации в результате потерь во время боев может достичь 400 тысяч солдат.

Об этом сообщает британская разведка со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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"Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем", — говорится в сообщении разведчиков.

Также в Туманном Альбионе добавили, что этой весной в ВС РФ хотят призвать около 150 тысяч солдат от 18 до 30 лет, как это было раньше. Призывники будут служить год во всех родах войск, но не будут отправлены на поле боя.

В разведке отмечают, что некоторые солдаты-срочники могут служить в пограничных войсках на границе с Украиной. Впрочем, как добавляют в Соединенном Королевстве, на срочников давит Минобороны России, чтобы юноши служили по контракту.

"Российские власти, вероятно, не желают рисковать боевыми потерями среди солдат-срочников, что, вероятно, непопулярно. Потери среди солдат-добровольцев воспринимаются обществом более толерантно", — отмечает разведка.

Британская разведка назвала количество бойцов, которых планирует мобилизовать Россия
Отчет британской разведки. Источник: Twiiter Минобороны Великобритании

Напомним, россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

Также оккупанты начали заманивать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей, однако выплаты оказываются не только намного меньше, но и приходят с задержками.

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Украина
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Россия

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