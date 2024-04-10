Британская разведка назвала количество бойцов, которых планирует мобилизовать Россия
Российская армия в этом году может увеличить свой контингент в Украине через мобилизацию. Планируемая численность личного состава вражеских войск из-за мобилизации в результате потерь во время боев может достичь 400 тысяч солдат.
Об этом сообщает британская разведка со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Сколько бойцов планирует мобилизовать Россия
"Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем", — говорится в сообщении разведчиков.
Также в Туманном Альбионе добавили, что этой весной в ВС РФ хотят призвать около 150 тысяч солдат от 18 до 30 лет, как это было раньше. Призывники будут служить год во всех родах войск, но не будут отправлены на поле боя.
В разведке отмечают, что некоторые солдаты-срочники могут служить в пограничных войсках на границе с Украиной. Впрочем, как добавляют в Соединенном Королевстве, на срочников давит Минобороны России, чтобы юноши служили по контракту.
"Российские власти, вероятно, не желают рисковать боевыми потерями среди солдат-срочников, что, вероятно, непопулярно. Потери среди солдат-добровольцев воспринимаются обществом более толерантно", — отмечает разведка.
Напомним, россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.
Также оккупанты начали заманивать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей, однако выплаты оказываются не только намного меньше, но и приходят с задержками.
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