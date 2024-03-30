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Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

30 березня 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
Російські окупанти на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська окупаційна армія, ймовірно, захопила два населені пункти на Донеччині наприкінці березня 2024 року. Крім того, Росія набирає щомісяця приблизно 30 тисяч нових солдатів. 

Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у Twitter.

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Ситуація на фронті 

Зазначається, що росіяни не припиняють спроб наступати на Донеччині. У кінці березня вони, ймовірно, захопили два села — Тоненьке та Орлівка, де продовжуються активні бої.

За словами представників британської розвідки, Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, хоча за останні тижні досягла лише незначного прогресу.

За даними Британії, Росія має значну перевагу в конфлікті, перевершуючи Україну за кількістю боєприпасів і техніки. Крім того, кремлівська влада набирає щомісяця приблизно 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, що російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. Москва хоче мобілізувати ще 300 тис. росіян.

Також ми писали, що окупанти розпочинають мобілізаційні заходи на ТОТ. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат. 

розвідка
російські війська
окупанти
війна в Україні
ситуація на фронті

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