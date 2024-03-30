Британская разведка оценила ситуацию на фронте

Российские оккупанты на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская оккупационная армия, вероятно, захватила два населенных пункта в Донецкой области в конце марта 2024 года. Кроме того, Россия набирает ежемесячно около 30 тысяч новых солдат.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter.

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Ситуация на фронте

Отмечается, что россияне не прекращают попыток наступать в Донецкой области. В конце марта они, вероятно, захватили два села — Тоненькое и Орловка, где продолжаются активные бои.

По словам представителей британской разведки, Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, хотя за последние недели достигла лишь незначительного прогресса.

По данным Британии, у России есть значительное преимущество в конфликте, превосходя Украину по количеству боеприпасов и техники. Кроме того, кремлевские власти набирают ежемесячно примерно 30 тысяч новых солдат, что позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.

Напомним, что российские СМИ распространяют информацию о том, что Кремль может использовать весенних призывников для освобождения сил для наступательных действий в Украине. Москва хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян.

Также мы писали, что оккупанты начинают мобилизационные мероприятия на ВОТ. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.