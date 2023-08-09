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Британська розвідка пояснила, чому Чорноморський флот РФ під загрозою

9 серпня 2023 11:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Британська розвідка пояснила, чому Чорноморський флот РФ під загрозою
Великий десантний корабель проєкту 775. Фото: Міністерство оборони Російської Федерації
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Завдяки українським морським дронам, шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії.

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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Атака на російські військові кораблі

Відомо, що 4 серпня нафтовий танкер SIG Росії атакували і вивели з ладу біля Керченської протоки. Це зробили, швидше за все, за допомогою безпілотного надводного судна.

Це сталося за день після подібної атаки на десантний корабель "Оленегорский горняк" та через два дні після того, як зірвалася атака на сторожові катери РФ під час того, як вони, можливо, супроводжували судно Sparta IV Російської Федерації.

Перевозять зброю під цивільними прапорами

У британській розвідці кажуть, попри те, що SIG та Sparta IV мають цивільні прапори, вони вже протягом довгого часу перевозять паливо та військові вантажі між РФ та Сирією.

Зазначається, що з 28 лютого 2022 року військові кораблі Росії не мають можливості пройти через Босфор, через що збройні сили РФ в Сирії та Середземному морі дуже залежать від SIG, Sparta IV та інших цивільних суден. 

"Атаки показують, що операції дронів стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії", — йдеться у повідомленні міністерства оборони Британії. 

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Зведення британської розвідки

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що після виходу з "зернової угоди" Росія почала завдавати ударів по українських портах та зернових терміналах, проте вже відчула наслідки цих атак. Чорноморський флот РФ буде знищено, якщо країна-агресорка надалі створюватиме продовольчий геноцид у світі.

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