Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой

Большой десантный корабль проекта 775. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России.

Об этом говорится в строительстве министерства обороны Великобритании.

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Атака на русские военные корабли

Известно, что 4 августа нефтяной танкер SIG России атаковали и вывели из строя возле Керченского пролива. Это сделали, скорее всего, с помощью беспилотного надводного судна.

Это произошло через день после подобной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после того, как сорвалась атака на сторожевые катера РФ во время того, как они, возможно, сопровождали судно Sparta IV Российской Федерации.

Перевозят оружие под гражданскими флагами

В британской разведке говорят, несмотря на то, что у SIG и Sparta IV есть гражданские флаги, они уже долгое время перевозят топливо и военные грузы между РФ и Сирией.

Отмечается, что с 28 февраля 2022 года военные корабли России не имеют возможности пройти через Босфор, из-за чего вооруженные силы РФ в Сирии и Средиземном море очень зависят от SIG, Sparta IV и других гражданских суден.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей поставок России", — говорится в сообщении министерства обороны Британии.

Сводка британской разведки

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессор в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.