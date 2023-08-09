Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой arrow

Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой

9 августа 2023 11:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой
Большой десантный корабль проекта 775. Фото: Министерство обороны Российской Федерации
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России.

Об этом говорится в строительстве министерства обороны Великобритании.

Читайте также:

Атака на русские военные корабли

Известно, что 4 августа нефтяной танкер SIG России атаковали и вывели из строя возле Керченского пролива. Это сделали, скорее всего, с помощью беспилотного надводного судна.

Это произошло через день после подобной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после того, как сорвалась атака на сторожевые катера РФ во время того, как они, возможно, сопровождали судно Sparta IV Российской Федерации.

Перевозят оружие под гражданскими флагами

В британской разведке говорят, несмотря на то, что у SIG и Sparta IV есть гражданские флаги, они уже долгое время перевозят топливо и военные грузы между РФ и Сирией.

Отмечается, что с 28 февраля 2022 года военные корабли России не имеют возможности пройти через Босфор, из-за чего вооруженные силы РФ в Сирии и Средиземном море очень зависят от SIG, Sparta IV и других гражданских суден.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей поставок России", — говорится в сообщении министерства обороны Британии.

Изображение
Сводка британской разведки

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессор в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз