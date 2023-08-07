Зеленський попередив росіян з приводу атак на порти

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official

Після виходу з зернової угоди Росія почала завдавати ударів по українських портах та зернових терміналах, проте вже відчула наслідки цих атак. Чорноморський флот РФ буде знищено, якщо країна-агресорка надалі створюватиме продовольчий геноцид у світі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю аргентинському видавництву La Nacion.

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За словами верховного головнокомандувача, якщо Кремль вирішить продовжити атаки на українські порти, то РФ до кінця війни проти України ризикує залишитися без своїх кораблів.

"Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі та блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей.

У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", — сказав Зеленський.

Провокації росіян

Окремо президент наголосив, що РФ намагається запровадити політику колонізації Чорного та Азовського морів та постійно хоче влаштувати провокації. Проте Україна невідкладно та рішуче відповідатиме на будь-які спроби окупантів атакувати цивільні судна і зернові коридори.

Нагадаємо, Чорне море, у якому росіяни намагалися панувати, стає для них дедалі більшою загрозою. Зокрема, це стосується не тільки військових кораблів, але й цивільних суден.

Також ми писали, що країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.