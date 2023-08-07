Зеленський попередив росіян з приводу атак на порти

РФ залишиться без кораблів, якщо атакуватиме українські порти, — Зеленський
Після виходу з зернової угоди Росія почала завдавати ударів по українських портах та зернових терміналах, проте вже відчула наслідки цих атак. Чорноморський флот РФ буде знищено, якщо країна-агресорка надалі створюватиме продовольчий геноцид у світі.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю аргентинському видавництву La Nacion.
За словами верховного головнокомандувача, якщо Кремль вирішить продовжити атаки на українські порти, то РФ до кінця війни проти України ризикує залишитися без своїх кораблів.
"Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі та блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей.
У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", — сказав Зеленський.
Провокації росіян
Окремо президент наголосив, що РФ намагається запровадити політику колонізації Чорного та Азовського морів та постійно хоче влаштувати провокації. Проте Україна невідкладно та рішуче відповідатиме на будь-які спроби окупантів атакувати цивільні судна і зернові коридори.
Нагадаємо, Чорне море, у якому росіяни намагалися панувати, стає для них дедалі більшою загрозою. Зокрема, це стосується не тільки військових кораблів, але й цивільних суден.
Також ми писали, що країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.