Британська розвідка пояснила, чому окупанти перекинули війська під Бахмут

Російські війська на Донбасі. Фото: росЗМІ

Росія перекинула під Бахмут декілька батальйонів. Окупанти і надалі планують захопити це місто, вважаючи, що це дозволить їм претендувати на успіх у всій війні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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За інформацією британської розвідки, за останні чотири дні російське командування перекинуло декілька батальйонів на Бахмутський напрямок.

Це сталося після того, як українська армія здобула кілька тактичних перемог на флангах навколо Бахмута, а також після того, як власник ПВК "Вагнер" публічно висловив сумніви у продовженні його найманцями бойових дій на цій ділянці фронту.

Навіщо росіянам Бахмут

Британські військові аналітики наголошують, що Росія тримає в Україні відносно небагато незадіяних у бойових діях військових підрозділів.

Тож такий крок є дуже важливим для окупаційного контингенту.

"Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх у війні в цілому", — наголосили у британському військовому відомстві.

Нагадаємо, що про бажання росіян за будь-яку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на фоні майбутнього українського контрнаступу, писав і американський Інститут вивчення війни.