У ISW пояснили, навіщо Росія кидає підкріплення в Бахмут

Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська посилюють свою присутність у Бахмуті, перекидаючи туди війська з інших напрямків. Такий крок свідчить про бажання за будь-яку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на фоні майбутнього українського контрнаступу.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Росіяни заявили про збільшення своїх військ в районі Бахмута.

Так, один із воєнкорів РФ наголосив на чотирьох нових батальйонах, які прибули на цю ділянку фронту.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр фактично підтвердила ці слова, зазначивши, що росіяни для захисту флангів навколо Бахмуту перекинули з інших ділянок фронту додаткові підрозділи Повітряно-десантних військ.

Навіщо росіянам це місто

Аналітики ISW відзначають, що росіяни таким чином продовжують зосереджувати саме у Бахмуті свої наступальні можливості, попри підготовку ЗСУ до потенційного контрнаступу.

Підкріплення, кинуте саме на цю ділянку фронту, на думку експертів Інституту, може свідчити про те, що росіяни таки хочуть захопити увесь Бахмут і продемонструвати хоч якусь тактичну перемогу окупаційних військ перед можливими невдачами під час анонсованого широкомасштабного контрнаступу Сил оборони України.

Нагадаємо, за словами Ганни Маляр, протягом декількох днів українські війська звільнили від противника на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Однак російські окупанти продовжують наступ.