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Британская разведка объяснила, почему оккупанты перебросили войска под Бахмут

20 мая 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британская разведка объяснила, почему оккупанты перебросили войска под Бахмут
Российские войска на Донбассе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россия перебросила под Бахмут несколько батальонов. Оккупанты и дальше планируют захватить этот город, считая, что это позволит им претендовать на успех во всей войне.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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По информации британской разведки, за последние четыре дня российское командование перебросило несколько батальонов на Бахмутское направление.

Это произошло после того, как украинская армия одержала несколько тактических побед на флангах вокруг Бахмута, а также после того, как владелец ЧВК "Вагнер" публично выразил сомнения в продолжении его наемниками боевых действий на этом участке фронта.

Зачем россиянам Бахмут

Британские военные аналитики отмечают, что Россия держит в Украине относительно немного незадействованных в боевых действиях военных подразделений.

Поэтому такой шаг очень важен для оккупационного контингента.

"Российское руководство, вероятно, продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую военную цель, которая позволит им претендовать на определенный успех в войне в целом", — отметили в британском военном ведомстве.

Напомним, что о желании россиян любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления, писал и американский Институт изучения войны.

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