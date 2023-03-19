Британська розвідка пояснила, чому рф зробила Мелітополь "столицею" Запорізької області

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого 2022 року

Проголошення окупованого Мелітополя "центром Запорізької області" є визнанням того, що росія навряд чи зможе захопити значні території в найближчому майбутньому.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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Відомство вказує на те, що російські війська так і не змогли окупувати місто Запоріжжя, розташоване наразі в близько 35 кілометрах від лінії фронту.

"Тихе проголошення альтернативної столиці є ймовірно мовчазним визнанням всередині системи росії, що її сили мають дуже маленькі шанси захопити раніше заплановані великі цілі у найближчому майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня вріо губернатора Запорізької області Євген Балицький підписав указ, який розділяє область на 16 адміністративних одиниць, з Мелітополем як столицею.

Три міста обласного значення, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, набули статусу міських округів, а 13 районів були наділені статусом муніципальних округів.

Додамо, що в Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів. Міський голова Мелітополя Іван Федоров навів кілька прикладів підлої тактики ведення бойових дій противником.