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Британская разведка объяснила, почему россия сделала Мелитополь "столицей" Запорожской области

19 марта 2023 10:56
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Российские войска захватили Мелитополь Запорожской области 25 февраля 2022 года
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Провозглашение оккупированного Мелитополя "центром Запорожской области" является признанием того, что россия вряд ли сможет захватить значительные территории в ближайшем будущем.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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Подробности

Ведомство указывает на то, что российские войска так и не смогли оккупировать город Запорожье, расположенный сейчас в около 35 километрах от линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы является вероятно молчаливым признанием внутри системы россии, что у ее сил очень маленькие шансы захватить ранее запланированные большие цели в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, который разделяет область на 16 административных единиц, с Мелитополем как столицей.

Три города областного значения, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, приобрели статус городских округов, а 13 районов были наделены статусом муниципальных округов.

Добавим, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей. Мэр Мелитополя Иван Федоров привел несколько примеров подлой тактики ведения боевых действий противником.

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