Британская разведка объяснила, почему россия сделала Мелитополь "столицей" Запорожской области

Российские войска захватили Мелитополь Запорожской области 25 февраля 2022 года

Провозглашение оккупированного Мелитополя "центром Запорожской области" является признанием того, что россия вряд ли сможет захватить значительные территории в ближайшем будущем.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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Ведомство указывает на то, что российские войска так и не смогли оккупировать город Запорожье, расположенный сейчас в около 35 километрах от линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы является вероятно молчаливым признанием внутри системы россии, что у ее сил очень маленькие шансы захватить ранее запланированные большие цели в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, который разделяет область на 16 административных единиц, с Мелитополем как столицей.

Три города областного значения, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, приобрели статус городских округов, а 13 районов были наделены статусом муниципальных округов.

Добавим, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей. Мэр Мелитополя Иван Федоров привел несколько примеров подлой тактики ведения боевых действий противником.