Прячутся за спинами мирных жителей — в Мелитополе оккупанты размещают военные базы возле домов

Иван Федоров

В Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.

Оккупанты прячутся за спинами мирных жителей

"Российская армия с 2014 года ведет в Украине тактику подлой войны, прячась за спинами мирных жителей. К сожалению, Мелитополь не стал исключением. Сегодня рашисты размещают свои установки ПВО вблизи жилых кварталов, прячась за спинами мирных жителей", — рассказал Федоров.

Городской голова Мелитополя также привел несколько примеров подлой тактики ведения боевых действий противником.

"Они разместились в здании бывшего ПТУ №24, стоящего посреди многоэтажек. Присутствуют оккупанты и на территории трикотажной фабрики, которая окружена жилыми домами. Они расположились рядом с Центральным рынком, где очень большое скопление людей в течение дня. Кроме того, они размещаются в школах и детских садах по городу и Мелитопольскому району, прикрываясь не только взрослыми, но и детьми", — объяснил Иван Федоров.

Напомним, жители Мелитопольского района жалуются на жестокое поведение российских оккупантов, которые не только захватили территорию, но и оставили после себя грязь и хаос. Они утверждают, что военные россияне не только захватили жилье, но и использовали его в качестве туалета.