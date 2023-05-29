Британська розвідка пояснила джерело диму в районі Кримського мосту

Дим над Кримським мостом, який росіяни пояснили навчаннями. Фото: росЗМІ

Російські війська тренувалися димом маскувати Кримський міст. Але на війні в Україні практика маскування окупаційного контингенту зазнала невдачі.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерства оборони Великої Британії.

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Британське військове міністерство нагадало про дим над Кримським мостом, який був помічений 24 травня.

Тоді російська окупаційна влада заявила, що це були військові навчання, які включали створення димової завіси для маскування мосту.

За інформацією британської розвідки, у цьому процес були задіяні димогенератори ТДА-3, які перебувають на озброєнні, скоріш за все, 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту РФ.

Неефективна російська практика

Британські військові аналітики наголосили, що димомаскування є частиною російської військової доктрини.

Але при цьому війна в Україні продемонструвала неефективність маскування російських військ.

Причинами неефективності є як відсутність повноцінного централізованого планування, так і погана бойова дисципліна на низовому рівні.

Нагадаємо, що 24 травня над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили на кілька годин. Російські окупанти заявили, що це лише навчання Росгвардії.