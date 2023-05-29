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Кримський міст оминають: Гуменюк розповіла, як колаборанти тікають з Херсонщини

29 травня 2023 09:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кримський міст оминають: Гуменюк розповіла, як колаборанти тікають з Херсонщини
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти на чолі з окупаційною "владою" почали  тікати із тимчасово окупованої Херсонської області. Проте загарбники не довіряють безпеці Кримського моста та їдуть в об'їзд.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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Як розповіла Наталія Гуменюк, окупанти шукають різні способи, аби втекти на тлі чуток про майбутній контрнаступ ЗСУ.

"Поступово вони намагаються звідти ретируватися під різними приводами, використовуючи і сімейні особливості, внутрішньосімейні причини, супроводжуючи близьких, супроводжуючи дітей. Намагаються виїжджати і вивозити документи", — розповідає речниця.

Однак загарбники намагаються тікати непомітно і якнайшвидше знайти для себе "безпечне місце", ретельно приховуючи це від української сторони. 

"На їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди, за поребрик вони намагаються. З усім тим, ми все одно спостерігаємо і активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування. Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об'їзд", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що окупанти тікають зі Скадовська та вивозять всю свою документацію.

Окрім того, окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.

Центр національного спротиву також повідомляв, що окупаційні адміністрації Запоріжжя підготували плани евакуації. Керівники хочуть знищити документи.

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