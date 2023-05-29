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Британская разведка объяснила источник дыма в районе Крымского моста

29 мая 2023 11:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британская разведка объяснила источник дыма в районе Крымского моста
Дым над Крымским мостом, который россияне объяснили учениями. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские войска тренировались дымом маскировать Крымский мост. Но на войне в Украине практика маскировки оккупационного контингента потерпела неудачу.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерства обороны Великобритании.

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Дымомаскировка Крымского моста

Британское военное министерство напомнило о дыме над Крымским мостом, который был замечен 24 мая.

Тогда российские оккупационные власти заявили, что это были военные учения, включавшие создание дымовой завесы для маскировки моста.

По информации британской разведки, в этом процессе были задействованы находящиеся на вооружении дымогенераторы ТДА-3, скорее всего, 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ.

Неэффективная российская практика

Британские военные аналитики подчеркнули, что дымомаскировка является частью российской военной доктрины.

Но при этом война в Украине продемонстрировала неэффективность маскировки российских войск.

Причинами неэффективности как отсутствие полноценного централизованного планирования, так и плохая боевая дисциплина на низовом уровне.

Напомним, что 24 мая над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли на несколько часов. Российские оккупанты заявили, что это лишь обучение Росгвардии.

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