Розвідка Британії: захоплена частина Бахмута стала для "вагнерівців"зоною смерті

"Вагнерівці" захопили східну частину Бахмута, але далі просуватися їм дуже важко

Лінія фронту у Бахмуті проходить через річку Бахмутку, на якій підірвані усі мости. Східна, окупована частина міста стала для російських найманців із Вагнера справжньою зоною смерті.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

Нова лінія фронту в Бахмуті

Британська розвідка відзначила, що після захоплення російськими окупантами із ПВК "Вагнер" східної частини Бахмута лінію фронту змістилася.

Тепер вона проходить по річці Бахмутка, яка розділяє місто на дві частини.

Як "вагнерівці" самі ускладнили собі життя

Українські війська, відступаючи зі східної частини міста, підірвали усі мости, які б могли використали окупанти.

Крім того, оскільки Сили оборони України можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході Бахмута, то захоплена частина міста стала для "вагнерівців" справжньою зоною смерті.

Вони зазнають там великих втрат, що ускладнює їхнє просування на захід.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.

Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.

Фото: "Радіо Свобода"