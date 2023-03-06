Чи продовжать військові тримати оборону Бахмута: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Ключові питання

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті.

"Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", — йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.

В ISW раніше повідомили, що після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Також ми писали, що українська армія, імовірно, здійснює частковий вихід з території Бахмута. Але для російських окупаційних військ такий крок означатиме тільки збільшення втрат і уповільнення наступу.

Додамо, українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка — Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.