Разведка Британии: захваченная часть Бахмута стала для "вагнеровцев" зоной смерти
Линия фронта в Бахмуте проходит через реку Бахмутку, на которой взорваны все мосты. Восточная, оккупированная часть города стала для российских наемников из Вагнера настоящей зоной смерти.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.
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Новая линия фронта в Бахмуте
Британская разведка отметила, что после захвата российскими оккупантами из ЧВК "Вагнер" восточной части Бахмута линию фронта сместилась.
Теперь она проходит по реке Бахмутка, разделяющей город на две части.
Как "вагнеровцы" сами усложнили себе жизнь
Украинские войска, отступая с восточной части города, взорвали все мосты, которые могли бы использовать оккупанты.
Кроме того, поскольку Силы обороны Украины могут вести огонь из укрепленных зданий на западе Бахмута, захваченная часть города стала для "вагнеровцев" настоящей зоной смерти.
Они понесут там большие потери, что затрудняет их продвижение на запад.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.
Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.
Фото: "Радио Свобода"