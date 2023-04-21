Британська розвідка пояснила, навіщо росіяни брешуть про вплив погоди на контрнаступ ЗСУ

Українська армія не боїться весняного бездоріжжя. Фото: ЗСУ

Вплив негоди на можливість українського контрнаступу сильно перебільшується російською пресою. Це чергова інформаційна операція проти України.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Зараз, зазначили британські військові аналітики, в Україні негода і весняне бездоріжжя заважають як українській, так і російській армії вести активні бойові дії.

Втім, стан ґрунту в зоні бойових дій за кілька тижнів покращиться. Тож головним фактором буде не якість польових доріг, а загроза від мін.

Навіщо росіяни брешуть

Британська розвідка наголосила, що російські ЗМІ перебільшують вплив весняної погоди на можливість контрнаступу Збройних сил України.

Це робиться для того, аби підняти підупалий моральний дух самих росіян, а також для підриву настроїв прихильників України.

Нагадаємо, учора в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони.

"Контрнаступальні заходи відбуваються вже зараз", — заявила заступниця міністра Ганна Маляр.

Також вона повідомила, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.