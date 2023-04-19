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Контрнаступальні заходи ЗСУ вже відбуваються, — Маляр

19 квітня 2023 16:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Контрнаступальні заходи ЗСУ вже відбуваються, — Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву, щодо контрнаступальних заходів. Це величезний комплекс дій та заходів.

Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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"Контрнаступальні заходи відбуваються вже зараз", — заявила Ганна Маляр

Також вона повідомила, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він включає у себе цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

"Говорити вузько про контрнаступ — некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ", — сказала заступниця міністра оборони.

Крім цього вона додала, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу.

Нагадаємо, що російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних Сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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