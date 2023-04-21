Британская разведка объяснила, зачем россияне врут о влиянии погоды на контрнаступление ВСУ

Украинская армия не боится весеннего бездорожья. Фото: ВСУ

Влияние непогоды на возможность украинского контрнаступления сильно преувеличивается российской прессой. Это очередная информационная операция против Украины.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Ситуация с дорогами

Сейчас, отметили британские военные аналитики, в Украине непогода и весенняя распутица мешают как украинской, так и российской армии вести активные боевые действия.

Впрочем, состояние почвы в зоне боевых действий через несколько недель улучшится. Так что главным фактором будет не качество полевых дорог, а угроза от мин.

Зачем россияне врут

Британская разведка подчеркнула, что российские СМИ преувеличивают влияние весенней погоды на возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Это делается для того, чтобы поднять падший моральный дух самих россиян, а также для подрыва настроений сторонников Украины.

Напомним, вчера в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны.

"Контрнаступательные мероприятия проходят уже сейчас", — заявила заместитель министра Анна Маляр.

Также она сообщила, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он включает в себя целый комплекс уже начавшихся мер.