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Британська розвідка пояснила роль бойових дельфінів у Севастополі

23 червня 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британська розвідка пояснила роль бойових дельфінів у Севастополі
Дельфін та дайвер. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський Військово-Морський флот значно посилив заходи безпеки своєї основної бази Чорноморського флоту в Севастополі з літа 2022 року. Зокрема, було вжито заходів для захисту від ворожих дайверів, включаючи використання бойових дельфінів.

Про це повідомляє британська розвідка.

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У звіті зазначається, що до цих заходів належать не менше чотирьох рівнів сітчастих та бойових перешкод на підході до порту.

Нещодавні дані від британської розвідки вказують на те, що це зміцнення могло бути доповнено збільшенням кількості тренованих морських ссавців. Зображення, надані в публікації, показують, що кількість плавучих загонів для ссавців у порту збільшилася приблизно вдвічі. Ймовірно, ці загони населені дельфінами-афалінами.

Крім того, згадується, що російський ВМФ використовує білуг та тюленів в арктичних водах.

"Треновані тварини Росії виконують різні завдання, але, ймовірно, ті, що розміщені в порту Севастополя, залучені переважно для відбиття атак ворожих водолазів", — стверджують у британському Міністерстві оборони.

Севастополь
Карта порту у Севастополі. Фото: розвідка Великої Британії

Нагадаємо, що на території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 бала. Наслідки землетрусу відчули мешканці не лише прибережних Алушти, Форосу, Ялти, а й адміністративного центру Криму, міста Сімферополя, розташованого у глибині півострова.

Також повідомлялося, що керівник Українського інституту морського права Андрій Риженко поділився своїми спостереженнями та роздумами про нещодавній інцидент із кораблем "Іван Хурс". За його словами, судно після отримання пошкоджень було направлено до Севастополя, де воно було продемонстровано у центрі міста, привертаючи до себе значну увагу.

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