Подбитый российский корабль демонстративно завели в Севастополь

Корабль “Иван Хурс”. Фото: росСМИ

Руководитель Украинского института морского права Андрей Рыженко поделился своими наблюдениями и размышлениями о недавнем инциденте с кораблем "Иван Хурс". Согласно его словам, судно после получения повреждений было направлено в Севастополь, где оно было продемонстрировано в центре города, привлекая к себе значительное внимание.

Об этом Рыженко заявил в эфире телемарафона "Ми — Украина".

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"Иван Хурс" был заведен в Севастополь вчера, при этом принимались строгие меры безопасности. Рыженко указывает, что расположение корабля в самом центре города является своего рода демонстрацией, возможно, с целью показать мощь или устойчивость военного флота. Однако он также отметил интересное обстоятельство, связанное с этим событием.

Как указывает Рыженко, было заметно, что организаторы этого действия не показывали левый борт корабля, где, судя по всему, имел место взаимодействие с боевым боеприпасом. Хотя точные подробности инцидента пока не ясны, капитан 1 ранга утверждает, что в левую сторону корабля, безусловно, попал как минимум один патрон. Вопрос о том, почему именно эту часть корабля публике не демонстрировали, остается открытым.

Напомним, что в Минобороны РФ пожаловались, что утром 24 мая неизвестные морские дроны атаковали их "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там утверждают, что все атаки отразили.

Известно, что атака на корабль произошла в 05:30 утра в 400 километрах от берега Украины.

Отмечается, что в атаке участвовало сразу три дрона, тип которых не называется. И, конечно, "атака была отбита", а по "предварительным данным, корабль не получил повреждений".