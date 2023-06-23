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Британская разведка объяснила роль боевых дельфинов в Севастополе

23 июня 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Британская разведка объяснила роль боевых дельфинов в Севастополе
Дельфин и дайвер. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский Военно-морской флот значительно усилил меры безопасности своей основной базы Черноморского флота в Севастополе с лета 2022 года. В частности, были приняты меры для защиты от вражеских дайверов, включая использование боевых дельфинов.

Об этом сообщает британская разведка.

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В отчете указывается, что к этим мерам относятся не менее четырех уровней сетчатых и боевых преград на подходе к порту.

Недавние данные от британской разведки указывают на то, что это укрепление могло быть дополнено увеличением числа тренированных морских млекопитающих. Изображения, предоставленные в публикации, показывают, что количество плавучих загонов для млекопитающих в порту увеличилось примерно в два раза. Вероятно, эти загоны населены дельфинами-афалинами.

Кроме того, упоминается, что российский ВМФ использует белуг и тюленей в арктических водах.

"Тренированные животные России выполняют различные задачи, но, вероятно, те, что размещены в порту Севастополя, задействованы в основном для отражения атак вражеских водолазов", — утверждают в британском Министерстве обороны.

Севастополь
Карта порта в Севастополе. Фото: разведка Великобритании

Напомним, что на территории оккупированного Крыма произошло землетрясение. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла. Последствия землетрясения почувствовали жители не только прибрежных Алушты, Фороса, Ялты, но и административного центра Крыма, города Симферополя, расположенного в глубине полуострова.

Также сообщалось, что руководитель Украинского института морского права Андрей Рыженко поделился своими наблюдениями и размышлениями о недавнем инциденте с кораблем "Иван Хурс". Согласно его словам, судно после получения повреждений было направлено в Севастополь, где оно было продемонстрировано в центре города, привлекая к себе значительное внимание.

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