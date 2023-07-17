Якої техніки критично не вистачає армії РФ: назвала Британська розвідка

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російській армії критично не вистачає протибатарейної техніки. Особливо йдеться про сучасні моделі, які дають перевагу в сухопутних битвах.

Таку думку висловила розвідка Британії.

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Що кажуть у британській розвідці

Про нестачу протибатарейної техніки, як стверджують у розвідці, висловився і генерал РФ Іван Попов, якого звільнили напередодні.

"Після звільнення з посади командувача російської 58-ї загальновійськової армії (58 ОВС) в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що однією з його головних претензій була відсутність протибатарейного забезпечення", — йдеться у повідомленні.

У розвідці переконані, що ключовим компонентом для ефективного виявлення української артилерії та ударів по ній є саме протибатарейне забезпечення, від нестачі якої страждає РФ.

"Росія страждає від дедалі більшої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо її сучасних ЗООПАРК-1М. Лише невелика частина флоту ZOOPARK, який спочатку був розгорнутий, ймовірно, залишиться в експлуатації в Україні", — кажуть у розвідці.

Допис британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога. Росіяни можуть готувати чергову масовану атаку по містах України. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 12 ракет.

Додамо, Путін заявив, що Росія може використати касетні боєприпаси у війні. Це країна зробить у тому випадку, якщо Україна застосує таке озброєння першою.