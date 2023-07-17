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Британська розвідка повідомила, якої техніки критично не вистачає армії РФ

17 липня 2023 11:01
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Козюк Тетяна
редактор
Якої техніки критично не вистачає армії РФ: назвала Британська розвідка
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російській армії критично не вистачає протибатарейної техніки.  Особливо йдеться про сучасні моделі, які дають перевагу в сухопутних битвах. 

Таку думку висловила розвідка Британії

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Що кажуть у британській розвідці

Про нестачу протибатарейної техніки, як стверджують у розвідці, висловився і генерал РФ Іван Попов, якого звільнили напередодні. 

"Після звільнення з посади командувача російської 58-ї загальновійськової армії (58 ОВС) в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що однією з його головних претензій була відсутність протибатарейного забезпечення", — йдеться у повідомленні. 

У розвідці переконані, що ключовим компонентом для ефективного виявлення української артилерії та ударів по ній є саме протибатарейне забезпечення, від нестачі якої страждає РФ. 

"Росія страждає від дедалі більшої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо її сучасних ЗООПАРК-1М. Лише невелика частина флоту ZOOPARK, який спочатку був розгорнутий, ймовірно, залишиться в експлуатації в Україні", — кажуть у розвідці. 

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Допис британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога. Росіяни можуть готувати чергову масовану атаку по містах України. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 12 ракет. 

Додамо, Путін заявив, що Росія може використати касетні боєприпаси у війні. Це країна зробить у тому випадку, якщо Україна застосує таке озброєння першою. 

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