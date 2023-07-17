Какой техники критически не хватает армии РФ: назвала Британская разведка

Российские военные. Фото: росСМИ

Русской армии критически не хватает противобатарейной техники. Особенно речь идет о современных моделях, которые дают преимущество в сухопутных битвах.

Такое мнение высказала разведка Британии.

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Что говорят в британской разведке

О нехватке противобатарейной техники, как утверждают в разведке, высказался и генерал РФ Иван Попов, которого уволили накануне.

"После увольнения с должности командующего российской 58-й общевойсковой армией (58 ОВД) в Украине генерал-майор Иван Попов заявил, что одной из его главных претензий было отсутствие противобатарейного обеспечения", — говорится в сообщении.

В разведке убеждены, что ключевым компонентом для эффективного выявления украинской артиллерии и ударов по ней является именно противобатарейное обеспечение, от недостатка которого страдает РФ.

"Россия страдает от растущей нехватки контрбатарейных РЛС, особенно ее современных ЗООПАРК-1М. Лишь небольшая часть флота ZOOPARK, который изначально был развернут, вероятно, останется в эксплуатации в Украине", — говорят в разведке.

Сообщение британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, что в Черном море увеличилась корабельная группировка врага. Россияне могут готовить очередную массированную атаку по городам Украины. В настоящее время на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 12 ракет.

Путин заявил, что Россия может использовать кассетные боеприпасы в войне. Это страна сделает в том случае, если Украина применит такое вооружение первой.