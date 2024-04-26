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Британська розвідка повідомляє про прискорене просування російських військ біля Авдіївки

26 квітня 2024 14:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Британська розвідка повідомляє про прискорене просування російських військ біля Авдіївки
Українські військові. Фото: golos.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Британська розвідка провела аналіз подій у районі Авдіївки Донецької області, і відзначила збільшення темпів наступу ворожих сил за останній тиждень. Попри великі втрати, Росія може взяти під контроль декілька невеликих населених пунктів. 

Про це стало відомо з розвідувального огляду Міністерства оборони Великої Британії від 26 квітня.

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"Попри постійні великі втрати, є велика ймовірність, що російські сухопутні війська зможуть постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьмуть під контроль кілька невеликих населених пунктів", — заявили у розвідці Британії.

У доповіді також зазначено, що російська армія проклала вузький коридор в глибину української території, щоб увійти в селище Очеретине, яке знаходиться приблизно в 15 км на північ від Авдіївки.

Як підкреслюється у звіті розвідки моменту захоплення Авдіївки російськими військами у середині лютого 2024 року, цей район став одним з ключових напрямків російських військових дій.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Росія захопила Очеретине Донецької області через помилку в ротації українських військ.

Проте, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що у районі селища Очеретине тривають бойові дії. Станом на сьогодні населений пункт повністю під контролем Збройних сил України. 

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