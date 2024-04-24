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Росія захопила Очеретине через помилку в ротації українських військ — The Telegraph

24 квітня 2024 18:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росія захопила Очеретине через помилку в ротації українських військ — The Telegraph
Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові сили Росії здійснили раптовий наступ і захопили вісім кілометрів території в районі Очеретиного. Для цього вони використали помилку в ротації українських військових підрозділів.

Про це повідомило видання The Telegraph у середу, 24 квітня.

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Наступ російських військ в районі Очеретиного

Російські війська взяли під контроль село Очеретине в Донецькій області після того, як звідти відійшла досвідчена 47-а бригада, яка була створена для літнього контрнаступу України в минулому році та оснащена західною зброєю. Ця бригада була в боях протягом майже року.

47-у бригаду перекинули для посилення оборони Авдіївки, а на вихідних 115-а бригада отримала наказ зайняти позиції 47-ї на схід від Очеретиного. Під час відходу підрозділу 47-ї бригади російські війська почали наступ і встановили контроль над оборонними позиціями українських військ.

"Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто злетіли з позицій. Сподіваюся, їх навчать і перекваліфікують у штурмовиків", — написав у соцмережах командир роти 47-ї бригади Микола Мельник, який втратив ногу під час літнього наступу.

Відсутність 115-ї бригади створила розрив, який дозволив 30-й мотострілецькій бригаді Росії просунутися вздовж залізничної колії від Авдіївки до Очеретиного.

Аналітики Deep State повідомили, що більшість села перебуває під контролем російських військ. Міністерство оборони РФ заявило, що українські війська відступили з Очеретиного під інтенсивним вогнем. Російські військові кореспонденти опублікували відео, на якому видно російський прапор над руїнами села.

Лейтенант Мельник зазначив, що єдиною причиною, чому російські війська не змогли просунутися далі на територію, контрольовану Україною, було те, що 47-а бригада знову вступила в бій.

"Дірки залатали тими, хто планував відновлюватися. 47-ма бригада знову в роботі. Ще місяць і буде рік без ротації", — заявив Мельник.

Москва сконцентрувала підкріплення з інших частин фронту для підтримки своїх військ, які просувалися через Очеретине. Російські війська перебувають менше ніж за 30 кілометрів від гарнізону Покровська, міста, яке використовується для ротації солдатів і техніки та має транспортне сполучення з Києвом, і тепер воно перебуває під ударом Росії з дальньої дистанції після падіння Авдіївки.

Українські війська втратили систему залпового вогню "Himars" і зенітну систему ППО "Patriot" під час переміщення через місто, що стало першими зафіксованими втратами американських систем.

На північ від Очеретиного Росія зосередила близько 25 000 військовослужбовців з метою захоплення міста Часів Яр, стратегічного населеного пункту, розташованого на висоті, яка може дати Росії перевагу для наступу на гарнізонні міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, а також для оборони й здійснення далекобійних атак на транспортних сполучень, що з’єднують українські війська в Донецьку з Києвом.

Нагадаємо, корпус російської армії, чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу, пішов на штурм Часового Яру Донецької області. 

Раніше, військовий аналітик розповів, наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій.

російські війська
ЗСУ
Україна
наступ
Часів Яр

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