Британская разведка сообщает об ускоренном продвижении российских войск у Авдеевки

Украинские военные. Фото: golos.com.ua

Британская разведка провела анализ событий в районе Авдеевки Донецкой области и отметила увеличение темпов наступления вражеских сил за последнюю неделю. Несмотря на большие потери Россия может взять под контроль несколько небольших населенных пунктов.

Об этом стало известно из разведывательного обзора Министерства обороны Великобритании от 26 апреля.

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"Несмотря на постоянные большие потери, велика вероятность, что российские сухопутные войска смогут постоянно наносить удары по украинским позициям в этом районе и возьмут под контроль несколько небольших населенных пунктов", — заявили в разведке Британии.

В докладе также отмечено, что российская армия проложила узкий коридор в глубину украинской территории, чтобы войти в поселок Очеретино, который находится примерно в 15 км к северу от Авдеевки.

Как подчеркивается в отчете разведки момента захвата Авдеевки российскими войсками в середине февраля 2024 года, этот район стал одним из ключевых направлений российских военных действий.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Россия захватила Очеретино Донецкой области из-за ошибки в ротации украинских войск.

Однако спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в районе поселка Очеретино продолжаются боевые действия. На сегодня населенный пункт полностью под контролем Вооруженных сил Украины.