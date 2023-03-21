Британська розвідка прогнозує кадрові проблеми в ПВК "Вагнер": у чому причина
У найближчі тижні ПВК "Вагнер" зіткнеться із серйозною кадровою проблемою. Велика кількість найманців із колоній, яких вербували на пів року, мають бути помилувані та звільнені.
Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
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Звільнення "вагнерівців"
Британське військове відомство нагадало, що у найближчі тижні тисячі російських засуджених, які беруть участь у війні в Україні в складі приватної військової компанії "Вагнер", будуть помилувані та звільнені.
Пік вербування в’язнів колоній в рф припав на осінь минулого року, їм обіцяли помилування після шести місяців служби у "Вагнері".
Британська розвідка зазначила, що ПВК дотримується обіцянок про помилування та звільнення в’язнів-найманців після шести місяців участі у бойових діях.
Проблеми "Вагнера" і росії
Британські військові аналітики нагадали, що віднедавна ПВК заборонили вербувать в’язнів у російських колоніях.
Тож звільнення великої частини найманців погіршить кадрову ситуацію в "Вагнері".
Крім того, серйозні проблеми очікують на росію та її суспільство через появу в країні людей, які після важких кримінальних злочинів та перебування у колонії мали ще й свіжий бойовий досвід.
Це у перспективі погіршить криміногенну ситуацію в росії.
Нагадаємо, як припускає Інститут вивчення війни, російська влада, імовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.
Фото з російських ЗМІ