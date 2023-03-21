Британская разведка прогнозирует кадровые проблемы в ЧВК "Вагнер": в чем причина
В ближайшие недели ЧВК "Вагнер" столкнется с серьезной кадровой проблемой. Большое количество наемников из колоний, вербовавшихся на полгода, должны быть помилованы и уволены.
Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
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Увольнение "вагнеровцев"
Британское военное ведомство напомнило, что в ближайшие недели тысячи российских осужденных, участвующих в войне в Украине в составе частной военной компании "Вагнер", будут помилованы и уволены.
Пик вербовки заключенных колоний в рф пришелся на осень прошлого года, им обещали помилование после шести месяцев службы в "Вагнере".
Британская разведка отметила, что ЧВК придерживается обещаний о помиловании и освобождении заключенных-наемников после шести месяцев участия в боевых действиях.
Проблемы "Вагнера" и россии
Британские военные аналитики напомнили, что недавно ЧВК запретили вербовать заключенных в российских колониях.
Так что освобождение большой части наемников усугубит кадровую ситуацию в "Вагнере".
Кроме того, серьезные проблемы ожидают россию и ее общество из-за появления в стране людей, которые после тяжких уголовных преступлений и пребывания в колонии имели еще и свежий боевой опыт.
Это в перспективе усугубит криминогенную ситуацию в россии.
Напомним, как предполагает Институт изучения войны, российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ЧВК "Вагнер" в мире. Но из российско-украинской войны "вагнеровцы" хотят вытеснить.
Фото из российских СМИ