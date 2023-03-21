​​​Британская разведка прогнозирует кадровые проблемы в ЧВК "Вагнер": в чем причина

Большое количество "вагнеровцев" должно быть уволено, потому что завершился их шестимесячный срок участия в войне

В ближайшие недели ЧВК "Вагнер" столкнется с серьезной кадровой проблемой. Большое количество наемников из колоний, вербовавшихся на полгода, должны быть помилованы и уволены.

Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Увольнение "вагнеровцев"

Британское военное ведомство напомнило, что в ближайшие недели тысячи российских осужденных, участвующих в войне в Украине в составе частной военной компании "Вагнер", будут помилованы и уволены.

Пик вербовки заключенных колоний в рф пришелся на осень прошлого года, им обещали помилование после шести месяцев службы в "Вагнере".

Британская разведка отметила, что ЧВК придерживается обещаний о помиловании и освобождении заключенных-наемников после шести месяцев участия в боевых действиях.

Проблемы "Вагнера" и россии

Британские военные аналитики напомнили, что недавно ЧВК запретили вербовать заключенных в российских колониях.

Так что освобождение большой части наемников усугубит кадровую ситуацию в "Вагнере".

Кроме того, серьезные проблемы ожидают россию и ее общество из-за появления в стране людей, которые после тяжких уголовных преступлений и пребывания в колонии имели еще и свежий боевой опыт.

Это в перспективе усугубит криминогенную ситуацию в россии.

Напомним, как предполагает Институт изучения войны, российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ЧВК "Вагнер" в мире. Но из российско-украинской войны "вагнеровцы" хотят вытеснить.

Фото из российских СМИ