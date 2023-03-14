Британська розвідка розповіла про ситуацію зі снарядами у російських військах
Російські окупаційні війська не змогли провести в лютому-березні жодних серйозних наступальних операцій через дефіцит боєприпасів. Зважаючи на це, путін усе частіше застосовує принципи командної економіки у ВПК рф.
Про це повідомила у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.
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Дефіцит боєприпасів у окупантів
За інформацією британської розвідки, в останні тижні війни дефіцит боєприпасів, зокрема, артилерійських снарядів в російській армії настільки великий, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження щодо їх використання.
Це, на думку британських військових аналітиків, практично напевно було ключовою причиною того, що росіяни в цей час не змогли здійснити жодних масштабних наступальних операцій.
Командна економіка в рф
Британське міністерство оборони нагадало указ путіна від 3 березня щодо тих керівників підприємств ВПК, які не виконують виробничі завдання.
Такий крок, наголосили британські експерти, є по суті переходом до командної економіки у військово-промисловому комплексі, оскільки кремль визнав, що у тих умовах, які були, виробничі потужності є чи не найслабшою ланкою.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ зазначав на початку березня, що окупанти почали отримувати іржаві боєприпаси, а за 2-3 місяці взагалі залишаться без снарядів.
Фото: Головнокомандувач ЗСУ