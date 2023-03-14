​​​Британская разведка рассказала о ситуации со снарядами в российских войсках

Оккупационные войска в последние недели воюют в режиме жесткой экономии боеприпасов

Российские оккупационные войска не смогли провести в феврале-марте никаких серьезных наступательных операций из-за дефицита боеприпасов. Учитывая это, путин все чаще применяет принципы командной экономики в ВПК россии.

Об этом сообщила в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

Дефицит боеприпасов у оккупантов

По информации британской разведки, в последние недели войны дефицит боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов в российской армии настолько велик, что на многих участках фронта действует жесткое ограничение по их использованию.

Это, по мнению британских военных аналитиков, практически наверняка являлось ключевой причиной того, что россияне в это время не смогли совершить никаких масштабных наступательных операций.

Командная экономика в россии

Британское министерство обороны напомнило указ путина от 3 марта относительно руководителей предприятий ВПК, которые не выполняют производственные задачи.

Такой шаг, подчеркнули британские эксперты, является по сути переходом к командной экономике в военно-промышленном комплексе, поскольку кремль признал, что в тех условиях, которые были, производственные мощности являются чуть ли не самым слабым звеном.

Напомним, Генштаб ВСУ отмечал в начале марта, что оккупанты начали получать ржавые боеприпасы, а через 2-3 месяца вообще останутся без снарядов.

Фото: Главнокомандующий ВСУ