Британская разведка рассказала о ситуации со снарядами в российских войсках
Российские оккупационные войска не смогли провести в феврале-марте никаких серьезных наступательных операций из-за дефицита боеприпасов. Учитывая это, путин все чаще применяет принципы командной экономики в ВПК россии.
Об этом сообщила в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.
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Дефицит боеприпасов у оккупантов
По информации британской разведки, в последние недели войны дефицит боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов в российской армии настолько велик, что на многих участках фронта действует жесткое ограничение по их использованию.
Это, по мнению британских военных аналитиков, практически наверняка являлось ключевой причиной того, что россияне в это время не смогли совершить никаких масштабных наступательных операций.
Командная экономика в россии
Британское министерство обороны напомнило указ путина от 3 марта относительно руководителей предприятий ВПК, которые не выполняют производственные задачи.
Такой шаг, подчеркнули британские эксперты, является по сути переходом к командной экономике в военно-промышленном комплексе, поскольку кремль признал, что в тех условиях, которые были, производственные мощности являются чуть ли не самым слабым звеном.
Напомним, Генштаб ВСУ отмечал в начале марта, что оккупанты начали получать ржавые боеприпасы, а через 2-3 месяца вообще останутся без снарядов.
Фото: Главнокомандующий ВСУ