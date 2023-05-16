Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Британська розвідка розповіла про успіхи ЗСУ у Бахмуті arrow

Британська розвідка розповіла про успіхи ЗСУ у Бахмуті

16 травня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британська розвідка розповіла про успіхи ЗСУ у Бахмуті
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові досягли успішної оборони проти російських сил на півдні від Бахмуту та на північному заході від міста. Цей тактичний успіх дозволив українським військовим зміцнити свої фланги та відновити лінію постачання.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Читайте також:

Успіх ЗСУ у Бахмуті

У звіті йдеться, що попри те, що угруповання "Вагнер" продовжує рухатися у напрямку центру Бахмута, їхнє просування сповільнилося за останні чотири дні завдяки зусиллям української армії. Окрім відбитя російських сил на півдні від міста, українці змогли відсунути лінію фронту російської армії на північний захід від міста. Це призвело до можливості відновлення українськими військовими безпечнішого використання основного маршруту постачання 0506.

За даними розвідки Великої Британії, українські військові змогли успішно зупинити російський наступ уздовж каналу Сіверський Донець – Донбас. Україна ефективно використала цей водний маршрут як перепону, створюючи оборонну зону навколо міста Часів Яр. Така тактика зміцнення оборонних позицій у ключових районах конфлікту наголошує на успіху українських військових.

Нагадаємо, що за останні дві доби, 14-15 травня, українським військовим вдалося просунутися у місті Бахмут Донецької області на відстань до 2 км. Під час боїв бійці ліквідували 149 окупантів. До того ж під час боїв українським військовим вдалося знищити 149 загарбників, поранити 160, ще шість узяти в полон.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB