Британська розвідка розповіла про успіхи ЗСУ у Бахмуті

Збройні сили України Фото: Генштаб

Українські військові досягли успішної оборони проти російських сил на півдні від Бахмуту та на північному заході від міста. Цей тактичний успіх дозволив українським військовим зміцнити свої фланги та відновити лінію постачання.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Читайте також:

Успіх ЗСУ у Бахмуті

У звіті йдеться, що попри те, що угруповання "Вагнер" продовжує рухатися у напрямку центру Бахмута, їхнє просування сповільнилося за останні чотири дні завдяки зусиллям української армії. Окрім відбитя російських сил на півдні від міста, українці змогли відсунути лінію фронту російської армії на північний захід від міста. Це призвело до можливості відновлення українськими військовими безпечнішого використання основного маршруту постачання 0506.

За даними розвідки Великої Британії, українські військові змогли успішно зупинити російський наступ уздовж каналу Сіверський Донець – Донбас. Україна ефективно використала цей водний маршрут як перепону, створюючи оборонну зону навколо міста Часів Яр. Така тактика зміцнення оборонних позицій у ключових районах конфлікту наголошує на успіху українських військових.

Нагадаємо, що за останні дві доби, 14-15 травня, українським військовим вдалося просунутися у місті Бахмут Донецької області на відстань до 2 км. Під час боїв бійці ліквідували 149 окупантів. До того ж під час боїв українським військовим вдалося знищити 149 загарбників, поранити 160, ще шість узяти в полон.