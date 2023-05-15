Череватый рассказал, на какое расстояние продвинулись ВСУ в Бахмуте

Украинский военный в Бахмуте. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

За последние двое суток, 14-15 мая, украинским военным удалось продвинуться в городе Бахмут Донецкой области на расстояние до 2 км. Во время боев бойцы ликвидировали 149 оккупантов.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам спикера, Силы обороны продвинулись на флангах Бахмута от 350 метров до 2 км в некоторых местах.

"Бахмут сейчас — это точка бифуркации. В широком смысле это означает переход на другую стадию. Если в таких интенсивных боях ЧВК "Вагнер" не найдет способ пополнять свой личный состав, то будет просто уничтожена", — сообщил Череватый.

Он рассказал, что за сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения. Российские оккупанты совершили 479 обстрелов и четыре авианалета.

К тому же во время боев украинским военным удалось уничтожить 149 захватчиков, ранить 160, еще шесть взять в плен.

Напомним, украинские военные показали, как им удалось уничтожить российских оккупантов в районе города Бахмут Донецкой области. Всего было ликвидировано 12 захватчиков.

Также мы писали, что украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Вчера, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.

Добавим, что в России жалуются на гибель двух полковников. Отмечается, что украинские военные ликвидировали их под бои в окрестностях Бахмута.